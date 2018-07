Rodada da Série D garante mais 5 equipes na 2ª fase

No Grupo A8, que também conta com o Botafogo-SP, que folgou na rodada, o Londrina foi surpreendido pelo J. Malucelli-PR e perdeu em casa por 3 a 2. Mesmo assim, confirmou a sua classificação, com 13 pontos, na liderança. O clube de Curitiba, agora com nove pontos, briga por uma vaga com o Botafogo e mais dois times, que se enfrentaram: Lajeadense-RS e Metropolitano-SC.

Mesmo jogando na Arena Alviazul, o time catarinense não tomou conhecimento do adversário e goleou por 4 a 0. O resultado elástico o levou aos 10 pontos, ocupando a vice-liderança, e deixou o gaúcho na lanterna, com oito, mas ainda na disputa. O Botafogo é o terceiro colocado, com nove pontos.

No Grupo A7, que já tinha tido uma partida no sábado, quando Villa Nova-MG e Santo André-SP empataram por 1 a 1, o Marcílio Dias-SC venceu o Juventude-RS, em casa, e embolou ainda mais a disputa. Com 12 pontos, o time gaúcho lidera, seguido por catarinenses e paulistas, ambos com 11. O Penapolense-SP, que não disputou esta rodada, tem nove pontos e ainda pode se classificar.

MAIS VAGAS - Quem garantiu a sua classificação foi o Aparecidense. Com a vitória por 3 a 2 sobre o Brasília-DF, o time goiano chegou aos 14 pontos no Grupo A5 e carimbou o seu passaporte para as oitavas de final. Como o líder Mixto, com um ponto a mais, também já estava garantido, esse grupo já está definido e os dois primeiros colocados se enfrentam apenas para decidir que se classifica na ponta.

O Botafogo também confirmou a sua classificação neste domingo. Com uma vitória por 3 a 2 sobre o Sergipe-SE, fora de casa, o time paraibano chegou à liderança do Grupo A4 com 14 pontos. O clube sergipano, com um ponto a menos, ainda disputa a classificação com o Vitória da Conquista-BA, terceiro com 11.

Os líderes do Grupo A1, Plácido de Castro-AC e Nacional-AM, não jogaram neste domingo, mas também se classificaram graças ao empate por 0 a 0 entre Genus-RO e Paragominas-PA. Com 13 pontos, o time acreano é o líder, seguido pelo amazonense, com um a menos, e o paraense, com oito.

Confira a 9.ª rodada da Série D:

Sábado

Resende-RJ 2 x 2 Nova Iguaçu-RJ

Villa Nova-MG 1 x 1 Santo André-SP

Tiradentes-CE 2 x 0 Guarany-CE

Araxá-MG 0 x 1 Tupi-MG

Mixto-MT 1 x 0 Águia Negra-MS

CSA-AL 2 x 2 Vitória da Conquista-BA

Plácido de Castro-AC 1 x 2 Nacional-AM

Domingo

Londrina-PR 2 x 3 J.Malucelli-PR

Lajeadense-RS 0 x 4 Metropolitano-SC

Brasília-DF 2 x 3 Aparecidense-GO

Marcílio Dias-SC 1 x 0 Juventude-RS

Sergipe-SE 2 x 3 Botafogo-PB

Salgueiro-PE 1 x 1 Maranhão-MA

Potiguar-RN 0 x 0 Central-PE

Ypiranga-AP 0 x 0 Parnahyba-PI

Genus-RO 0 x 0 Paragominas-PA