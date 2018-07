Rodada de carnaval tem gols polêmicos em São Paulo e derrota no Sul

Corinthians e Grêmio jogaram na rodada de carnaval dos Estaduais, mas vivem situações totalmente opostas nos torneios caseiros. Enquanto a equipe paulista lidera seu grupo com tranquilidade, com três vitórias nos três jogos realizados, a equipe gaúcha só soma fracassos: neste sábado, perdeu a terceira partida em cinco jogadas. O São Paulo, com time misto, arrasou o Bragantino em goleada por 5 a 0, com direito a gol do estreante Centurión. E um importante reforço garantiu a vitória do Palmeiras sobre o São Bento: Dudu foi o autor do único gol em Sorocaba.

O Corinthians manteve a invencibilidade no Paulista com uma boa ajuda do juiz. Jogando em seu estádio, o Alvinegro derrotou o Botafogo por 2 a 1 com pênaltis polêmicos convertidos por Fábio Santos. Se a atuação do árbitro Marcelo Pietro Alfieri foi bastante contestada pelos jogadores do time de Ribeirão Preto, os corintianos só tiveram motivo para comemorar - além da vitória, também viram a estreia de Vagner Love.

CORINTHIANS 2 x 1 BOTAFOGO-SP

BRAGANTINO 0 x 5 SÃO PAULO No dia da estreia de Centurión, que encantou Muricy Ramalho, e Dória, São Paulo não tomou conhecimento do Bragantino mesmo com time com muitos reservas

SÃO BENTO 0 x 1 PALMEIRAS

No primeiro jogo fora de casa pelo Campeonato Paulista, o atacante Dudu, uma das principais contratações do Palmeiras na temporada, foi o responsável pela vitória do time de Osvaldo de Oliveira contra o São Bento, em Sorocaba. Ele marcou o único gol da partida.

GRÊMIO 0 x 1 VERANÓPOLIS

Com apenas cinco jogos disputados pelo Estadual no ano, o Grêmio já vive uma crise. O time de Luiz Felipe Scolari perdeu a terceira partida no Campeonato Gaúcho. Mesmo atuando em sua arena, o Tricolor foi derrotado pelo lanterna Veranópolis por 1 a 0.

ATLÉTICO-MG 2 X 1 DEMOCRATA

No Independência, o Atlético-MG fez mais uma vítima, desta vez pelo Campeonato Estadual: ganhou de 2 a 1 do Democrata, com gols de Dátolo e Luan.