Rodada de estreia do Brasileirão tem 2.ª maior média de gols da era dos pontos corridos

A primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, no último fim de semana, teve futebol ofensivo e nenhum empate. Com 33 gols nas dez partidas, os times da Série A garantiram uma abertura de competição bastante movimentada, com uma média de gols de 3,3 por partida, a segunda maior desde o início do formato de pontos corridos, em 2003.

A primeira rodada registrou três goleadas. O Palmeiras fez 4 a 0 no Fortaleza, o Ceará aplicou o mesmo placar sobre o CSA e o Athletico-PR bateu por 4 a 1 o Vasco em Curitiba. Os 33 gols na primeira rodada repetem o índice obtido na estreia do Brasileirão de 2017, mas com o diferencial a favor para este ano de não ter registrado nenhum empate na rodada inaugural.

A abertura deste Brasileiro marcou ainda uma curiosa e inédita combinação. Como nos dez jogos do fim de semana não houve empate, a tabela de classificação tem dez times com três pontos e os outros dez com nenhum. Houve ganhadores e perdedores. O Ceará supera os demais concorrentes e aparece como líder graças aos critérios de desempate: além dos quatro gols marcados e nenhum sofrido, a equipe não levou cartões amarelos. O Palmeiras também fez quatro gols, mas teve jogador advertido. Os times do Ceará abrem e fechem a tabela. O Fortaleza é o último colocado.

Desde 2003, ano da adoção do formato dos pontos corridos, o Campeonato Brasileiro tem média de 2,43 gols por jogo nas rodadas de abertura. O ano com o placar mais movimentado nos primeiros jogos foi 2007. Naquela ocasião, o torneio começou com goleadas, como os 6 a 3 do Athletico-PR no Figueirense, em Florianópolis, e os 4 a 1 do Sport no Santos, no Recife.

Os placares movimentados na primeira rodada fazem com que quatro jogadores iniciem o Brasileirão como artilheiros. Ricardo Bueno, do Ceará, Zé Rafael, do Palmeiras, Bruno Henrique, do Flamengo, e Everaldo, da Chapecoense, marcaram cada um dois gols na abertura da disputa.

Os 20 times da Série A voltam a campo no meio da semana, a partir de quarta-feira, para a disputa da segunda jornada. Até o início da Copa América, o Brasileiro terá a disputa de nove rodadas. O encerramento da competição será somente em 8 de dezembro, após a disputa de 380 jogos.