Rodada de fim de semana do Francês terá minuto de silêncio

O esporte também está de luto após o ataque terrorista que matou 12 jornalistas do jornal Charlie Hebdo, na quarta-feira, em Paris. Todas as divisões do futebol francês respeitarão um minuto de silêncio antes do início das partidas do fim de semana. O jogo que abre a 20.ª rodada do Campeonato Francês é entre Montpellier e o líder Olympique de Marselha, na sexta-feira.

No dia do atentado, Lille e Evian enfrentaram-se em um jogo atrasado, válido pela 14ª rodada. Antes da partida em que o Lille venceu por 1 a 0, houve o minuto de silêncio, e todos os jogadores usaram uma faixa preta no braço, em sinal de luto.Em um comunicado, o presidente do Lille, Michel Seydoux, expressou "profunda tristeza".