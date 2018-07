Rodada de quarta-feira da Copa do Brasil classifica mais 10 clubes à 2ª fase

Entre eles estão vários clubes tradicionais como Santos, Botafogo, Atlético Paranaense, Vasco e Grêmio. Por enquanto estão classificados 34 times e estão definidos 14 confrontos. Dois jogos foram realizados na última terça e quatro vão acontecer nesta quinta.

Assim como acontece há vários anos, a Copa do Brasil é realizada em sistema de mata-mata, com o time visitante podendo eliminar o jogo de volta em caso de vitória por dois gols de diferença nas duas primeiras fases. A quantidade de gols marcados como visitantes é critério de desempate.

Na sua arena, em Porto Alegre, o Grêmio não se esforçou para vencer por 2 a 0, com gols de Douglas e Lincoln, o Campinense, chegando aos seis pontos porque ganhou na ida, em Campina Grande (PB), por 2 a 1. Agora o time gaúcho vai enfrentar o CRB.

Situação parecida do Vasco, que venceu, por 3 a 2, de virada, o Rio Branco, do Acre, mas tinha vencido na ida por 2 a 1. O seu adversário será o Cuiabá, que eliminou o Murici, de Alagoas.

OUTROS JOGOS - Uma surpresa desta quarta-feira foi o empate que o Moto Club segurou, por 1 a 1, com o Boa, em Varginha (MG), levando a definição para os pênaltis porque o resultado no Maranhão tinha sido igual. Nas cobranças, os maranhenses se deram melhor, ganhando por 4 a 3.

Em Pernambuco, o Náutico ganhou do Brasília por 2 a 0, terminando o confronto com duas vitórias porque tinha feito 1 a 0 fora. Agora vai enfrentar o vencedor do duelo entre Paraná e Jacupiense-BA, com vitória paranaense na ida, no interior baiano, por 1 a 0.

No estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Ceará fez 1 a 0 sobre o Confiança e avançou porque tinha empatado sem gols em Aracaju. E vai pegar o América-MG, que eliminou o Luziânia-DF, em jogo único, vencendo por 3 a 0.

À tarde, o Maringá se classificou mesmo perdendo para o Madureira por 3 a 1, no subúrbio do Rio de Janeiro. À noite, no Vale do Paraíba, o Santos eliminou o Londrina ao vencer, de novo, por 1 a 0, enquanto que outro paulista, o Ituano avançou mesmo perdendo para o Joinville, por 1 a 0, porque na ida tinha ganho por 3 a 0.

No Rio, o Botafogo fez 4 a 2 sobre o homônimo da Paraíba por 4 a 2, avançando. Situação complicada passou o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada, em Curitiba, ao empatar por 1 a 1 com o Remo e assegurar a vaga nas pênaltis, por 5 a 4.