Rodada decisiva para os times da Copa São Paulo

Começa nesta segunda-feira a terceira e decisiva rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O destaque é para o jogo do Palmeiras, que invicto, enfrenta a Ferroviária, às 19h, na Arena da Fonte, em Araraquara.

Líder do grupo E com seis pontos, a equipe alviverde precisa de apenas um ponto para se garantir em primeiro lugar. Para esta partida, o principal desfalque será o meia Bruno Dybal, que sente dores no pé e será popuado.

O Flamengo, atual campeão da Copinha, também joga nesta segunda-feira, às 21h, contra o São Carlos. A situação da equipe rubro-negra não é das melhores. Com apenas dois pontos no Grupo I, o time carioca precisa vencer e torcer para que o União São João não vença o Aquidauanense-MS, que entram em campo, às 19, para conseguir a classificação em primeiro lugar.

Situação complicada também vive o Internacional, que enfrenta o Lemense, às 16h. Com três pontos, o time gaúcho precisa vencer e torcer contra o Confiança, que também soma três pontos e encara o Santo André, líder do Grupo G, com seis.

Confira os jogos desta segunda-feira que abrem a terceira rodada da Copa São Paulo:

14h

ABC-RN x Mirassol-SP

Confiança-SE x Santo André-SP

16h

América-SP x Cruzeiro-MG

Lemense-SP x Internacional-RS

17h

Linhares-ES x Rondonópolis-MT

19h

Ferroviária-SP x Palmeiras-SP

Aquidauanense-MS x União São João-SP 21h

São Carlos-SP x Flamengo-RJ