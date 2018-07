Rodada desta sexta pode definir um novo líder na Série B

O Campeonato Brasileiro da Série B pode ganhar um novo líder, nesta sexta-feira, na sequência da terceira rodada. Defendendo seu índice de 100% de aproveitamento, o Náutico recebe o Bragantino, no Recife. Outros dois paulistas também entrarão em campo: Ponte Preta e Guaratinguetá.

Veja também:

SÉRIE B - Tabela / Resultados

Depois de perder a ponta para o Paraná na última terça, o time pernambucano tenta recuperar a primeira posição contra o Bragantino, às 21 horas, no estádio dos Aflitos. Os donos da casa vêm de vitórias sobre o Coritiba, por 3 a 1, e o Duque de Caxias, por 2 a 1. O clube de Bragança Paulista também está invicto, com quatro pontos, no oitavo lugar.

Também com duas vitórias em dois jogos, o Bahia recebe a Ponte Preta, às 21 horas, em Salvador. O time baiano superou o América-RN, por 1 a 0, e o Ipatinga, por 2 a 1, e espera fazer uma nova vítima para seguir entre os primeiros. O clube de Campinas é outro que ainda não perdeu, ocupando a nona posição com quatro pontos.

No outro jogo do dia, o Guaratinguetá recebe o Vila Nova, às 21 horas, no Vale do Paraíba. Os paulistas também possuem quatro pontos, mas superam Ponte Preta e Bragantino no saldo de gols. Os goianos, por outro lado, estão na 11.ª colocação, com três pontos.

A rodada teve início na última terça com dois jogos. O Paraná bateu em casa o Santo André por 3 a 0, enquanto que Portuguesa e Coritiba empataram por 2 a 2, no Canindé. No sábado, mais cinco partidas completam a rodada.