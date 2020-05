Rodada do Campeonato Alemão tem preocupação com saúde e jogos decisivos

Neste final de semana, o Campeonato Alemão encaminha-se para sua segunda rodada de reinício, ou seja, a 27ª, já que foi suspenso na 26ª e retomado no último sábado (16). Além da disputa pela ponta da tabela entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund,outra questão que deve ser bastante observada é o respeito as recomendações sanitárias por parte dos jogadores. Na rodada anterior, algumas cenas chamaram a atenção, como atletas se abraçando e se beijando em comemoração de gols.

A retomada do futebol alemão foi marcada pelo descumprimento de medidas simples contra a propagação do novo coronavírus (covid-19). O chefe do governo da Baviera, Markus Söder, alertou ao Campeonato Alemão que insista no seguimento das diretrizes de saúde no futebol.

"O futebol cumpre uma função básica como modelo a seguir, então é preciso seguir as instruções e prestar mais atenção na semana que vem", declarou Söder ao canal esportivo Sport1 no domingo passado. Apesar do alerta, a Liga Alemã de Futebol (DFL) afirmou que não punirá os jogadores que não respeitarem o protocolo nas comemorações, por considerá-las parte do jogo.

Autoridades de saúde ao redor do mundo afirmam que medidas de distanciamento são um dos meios mais eficazes contra a disseminação da covid-19, que se espalha por gotículas. Portanto, beijos e abraços não são as maneiras mais adequadas de comemoração, no momento.

Com a bola rolando, alguns jogos merecem destaque. A rodada tem início já nesta sexta-feira, com o clássico da capital entre Hertha Berlin e Union Berlin. Com ambas as equipes no meio da tabela, na 13ª e 12ª colocação, o confronto vale mais pela rivalidade, já que a zona de rebaixamento está a uma distância confortável e uma vaga para a Liga Europa está longe de ser uma realidade.

Sábado de briga na parte de cima da tabela

Os jogos decisivos, em sua maioria, acontecerão no sábado. No topo da tabela, o Borussia Mönchengladbach enfrenta o Bayer Leverkusen, que tentará tirar a terceira colocação das mãos de seu oponente. Em caso de vitória, o Bayer chega aos 53 pontos e se mantém vivo na reta final da competição. Caso perca, melhor para o Borussia, que ficará ainda mais próximo da segunda colocação e torcerá para a derrota dos Schwarzgelbens, que estão há apenas dois pontos de distância.

Falando neles, o Borussia Dortmund não terá caminho fácil. A equipe preta e amarela enfrentará o Wolfsburg, fora de casa, e depende de uma vitória para se manter na luta pelo título da conturbada temporada 19/2020. Para complicar a situação, o técnico suíço Lucien Favre, não contará com peças chaves de seu elenco, como o capitão Marco Reus e os volantes Axel Witsel e Emre Can. O Wolfsburg, por sua vez, não facilitará. A equipe de Oliver Glasner precisa da vitória para manter sua vaga na Liga Europa, ameaçada pelo Freiburg e pelo Schalke 04.

O Freiburg também joga no sábado e enfrenta o Werder Bremen, que luta para sair da zona de rebaixamento ao lado do Paderborn, que, por sua vez, enfrentará o Hoffenheim, que precisa de uma vitória para manter o sonho da Liga Europa vivo. A equipe azul e branca, do treinador Alfred Schreuder, está há quatro pontos de distância da zona de classificação.

Para encerrar os jogos de sábado, na luta para manter a liderança, o Bayern de Munique pode ter o caminho mais fácil dentre os primeiros colocados, já que enfrentará o Eintracht Frankfurt, que se encontra a uma certa distância da zona de rebaixamento e longe de se classificar para as competições europeias.

Contudo, uma derrota da equipe de Frankfurt pode aproximá-la dos últimos colocados, e, portanto, não é bem-vinda, podendo impor certa dificuldade aos bávaros, colocando em risco sua liderança isolada e acirrando, ainda mais, a briga pelo título.

Domingo

O domingo se inicia com um grande confronto. Schalke 04, que mira uma vaga na Liga Europa, enfrenta o Augsburg, que busca uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Em seguida, o Mainz, que também quer se afastar das últimas colocações, encara o RB Leipzig, que entra em campo com força máxima, para não deixar o sonho do título de se distanciar ainda mais.

Para finalizar a rodada 27, o Colônia, que está distante da zona de rebaixamento, assim como de uma classificação para os torneios europeus, enfrenta o Fortuna Düsseldorf, que está na 16ª colocação e dará o seu melhor para sair dos playoffs, que podem ocasionar a queda da equipe para a segunda divisão.

Veja a lista de jogos da 27ª rodada do Alemão

Sexta-feira

(horários de Brasília)

15h30 Hertha Berlin x Union Berlin

Sábado

10h30 Borussia Monchengladbach x Bayer Leverkusen

10h30 Wolfsburg x Borussia Dortmund

10h30 Freiburg x Werder Bremen

10h30 Paderborn x Hoffenheim

13h30 Bayern de Munique x Eintrach Frankfurt

Domingo