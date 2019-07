Brasileirão de Futebol Feminino tem rodada nesta quarta: veja os jogos

Não é só o futebol masculino no Brasil que volta as suas atividades nesta quarta-feira. O Campeonato Brasileiro Feminino da Série A-1 e A-2 também terão rodada a partir desta quarta-feira e todos os jogos terão transmissão. O sucesso e visibilidade que a Copa do Mundo Feminina deu ao modalidade faz com que a expectativa fique para o fato dos jogos do Brasileiro também passarem a ter maior destaque. Há times grandes na segunda divisão. Entenda o motivo de, por exemplo, São Paulo e Palmeiras estarem na segunda divisão do futebol feminino.

O Brasileirão da Série A-1 terá cinco jogos começando às 15h desta quarta-feira válidos pela 10ª rodada da competição. No dia 29 de junho, o Flamengo derrotou o Inter na abertura da rodada e o torneio foi paralisado em razão da disputa da Copa do Mundo Feminina.

TRANSMISSÃO DO BRASILEIRÃO FEMININO

Todos os jogos da competição são transmitidos pelo canal da CBF no Mycujoo e também no Twitter do Campeonato Brasileiro Feminino. A TV Bandeirantes também passa um jogo da rodada aos finais de semana.

A competição tem o Corinthians na liderança com 24 pontos, seguido pelo Santos, que tem a mesma pontuação, mas fica atrás pelo saldo de gols. Flamengo (23), Internacional (21) e Kindermann-SC (21) completam a lista dos cinco primeiros. Veja a classificação do Brasileiro Feminino.

JOGOS DA 10ª RODADA DO BRASILEIRO FEMININO

Quarta-feira, dia 10 de julho

15h Minas Iceesp-DF x Ponte Preta

15h Vitória-BA x Santos

15h Sport x Ferroviária

15h Vitória-PE x Iranduma-AM

15h São Francisco-BA x Kindermann-SC

16h Foz Cataratas-PE x Corinthians

Quinta-feira

19h Audax-SP x São José-SP

CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO DA SÉRIE A-2

A segunda divisão do Brasileiro Feminino entra em sua fase final com vários clubes tradicionais no masculino em busca de uma das quatro vagas para a elite do ano que vem. Na sexta-feira começam os jogos válidos pelas quartas de final da competição.

De acordo com o regulamento da competição, os quatro primeiros times da segunda divisão garantem acesso para a elite nacional. Ou seja, quem passar das quartas de fina, está garantido na primeira divisão de 2020. Confira a tabela do Brasileiro Feminino da Série A-2.

JOGOS DE IDA DAS QUARTAS DO BRASILEIRO FEMININO SÉRIE A-2

Sexta-feira

20h30 América-MG x Grêmio

Sábado

11h Chapecoense x Palmeiras

15h Ceará x Cruzeiro

Domingo

15h Taubaté x São Paulo