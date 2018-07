Rodada do Campeonato Brasileiro tem nove jogos neste sábado

Em termos de futebol, este sábado de véspera de eleições é especial. Isso porque a rodada do Brasileirão foi antecipada devido ao segundo turno e quase todos os jogos acontecerão neste dia. São nove partidas marcadas. A única exceção fica por conta de São Paulo e Goiás, que jogam na segunda-feira, às 20h30.

O destaque fica por conta dos clássicos regionais paulistas e cariocas. No Pacaembu, Corinthians e Palmeiras protagonizam o dérbi de maior rivalidade da cidade de São Paulo às 16h20. Os alvinegros visam a manutenção no G-4, enquanto os alviverdes, mandantes, buscam uma vitória no clássico para animar ainda mais a equipe e fugir de vez do risco de rebaixamento, além de quebrar um tabu que já dura 19 anos.

O clima do clássico começou quente. Não no campo, mas nos tribunais. O STJD voltou atrás na absolvição e puniu Paolo Guerrero com dois jogos de suspensão. Com isso, o jogador de mais destaque do Corinthians fica fora do clássico. Valdívia, após manobra palmeirense, cumpriu suspensão contra o Cruzeiro e estará em campo. Mano Menezes criticou a decisão.

Ainda às 16h20, o Fluminense recebe o Atlético-PR no Maracanã sonhando com G-4. Em Florianópolis, o líder Cruzeiro vai para cima do Figueirense querendo manter a ampla vantagem na ponta, que atualmente é de 7 pontos. Vale lembrar que o time mineiro joga no meio de semana pelas semifinais da Copa do Brasil.

Pensando no jogo contra o Cruzeiro, o Santos entra em campo às 18h30, na Arena Condá, contra a Chapecoense. O time da baixada santista poupará nada menos do que sete titulares pensando na partida decisiva. No mesmo horário, o Grêmio recebe o Coritiba em Porto Alegre, o Sport vai ao Independência enfrentar o Atlético-MG e Vitória e Criciúma fazem duelo direto contra o rebaixamento no Barradão.

Às 21h, começa a última 'leva' de jogos do Brasileirão deste sábado, com destaque para o clássico carioca entre Botafogo e Flamengo. O dérbi será atípico pelo fato de ser disputado na Arena Amazôna, em Manaus. O Flamengo quer sair de vez da 'confusão', enquanto o Botafogo, em situação mais crítica, precisa da vitória para tentar deixar a vice-lanterna e o Z-4. Por fim, no Beira-Rio, o Internacional tenta mais uma recuperação diante do Bahia. Você acompanha todos os jogos em tempo real ao vivo no Estadão.