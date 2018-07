Rodada do Espanhol deixa Betis mais perto do rebaixamento

SEVILHA - Tudo caminha para que o Betis retorne à segunda divisão do Campeonato Espanhol. Faltando apenas cinco rodadas para o fim da competição, com 15 pontos em disputa, a equipe já aparece 10 atrás do primeiro time fora da zona de degola, o Valladolid. Para piorar a situação, neste domingo o Betis voltou a perder do seu arquirrival.

Os dois times já haviam se enfrentado nas oitavas de final da Liga Europa, quando o Sevilla avançou nos pênaltis. Novamente jogando em casa, no Estédio Benito Villamarín, neste domingo o Betis perdeu por 2 a 0, com dois de Gameiro.

Classificado para a semifinal da Liga Europa, o Sevilla ganhou do maior rival neste domingo e foi a 56 pontos, ficando a três do Athletic Bilbao, quarto colocado, e último time dentro da zona de classificação para a Liga dos Campeões. Os bascos, porém, jogam segunda contra o Málaga e, portanto, têm um jogo a menos.

Outro semifinalista da Liga Europa, o Valencia venceu na rodada. Jogando em casa, fez 2 a 1 no Elche, numa mini-clássico local, uma vez que o rival é de uma cidade vizinha. Com 44 pontos, no oitavo lugar, briga para jogar a Liga Europa novamente ano que vem.

Já na partida que fechou o dia o Rayo Vallecano visitou o Espanyol e ia vencendo até os 43 minutos do segundo tempo, quando levou o empate em 2 a 2. Com 37 pontos, tem seis de folga sobre a zona de rebaixamento. O Espanyol, com 41, está exatamente no meio do caminho entre a briga contra a degola e por uma vaga na Liga Europa.