Rodada final do Brasileirão tem a última chamada para vagas na Libertadores

RIO - Depois de ser líder e ocupante habitual do G-4 ao longo do Campeonato Brasileiro restou ao Botafogo chegar à última rodada, neste domingo, agarrado à esperança para conseguir realizar o sonho de voltar à Libertadores depois de 17 anos. O time precisa vencer o Criciúma no Maracanã e ainda torcer contra Atlético-PR ou Goiás. Em quinto lugar, a equipe carioca caiu de produção nas rodadas finais e agora vê a vaga na competição continental como prêmio de consolação e atrativo para segurar as peças principais para a próxima temporada.

Os meias Seedorf e Lodeiro, além do zagueiro Dória e do volante Renato podem sair do clube caso a missão de neste domingo seja frustrada. Todos têm salários elevados e a diretoria vai ter dificuldades de mantê-los sem a verba gerada pela disputa da Libertadores. Outro na lista de possíveis saídas é o técnico Oswaldo de Oliveira, que tem contrato válido até o fim do ano e interessa ao Santos. "Seria muito importante disputar a Libertadores pelo Botafogo. É uma competição especial aqui no continente, todos no clube na torcida pensam nisso", afirmou.

Porém a empolgação pela busca do objetivo tem vários obstáculos. O primeiro deles é o pouco comparecimento da torcida no Maracanã. Mesmo com boa campanha, o Botafogo tem a média de 11,8 mil torcedores por jogo, a 9ª pior do campeonato. Fora isso, o adversário deste domingo, o Criciúma, joga para evitar o rebaixamento e está invicto nas últimas seis rodadas, com quatro vitórias. Dentro do campo, o Botafogo ainda vai ter de ficar atento aos resultados dos jogos de Atlético-PR e Goiás. Os dois estão na frente dos cariocas na tabela e caso vençam como mandantes, de nada vai adiantar um vitória alvinegra no Maracanã.

AZARÃO

Outro candidato à vaga na Libertadores é o Vitória. Em sexto lugar e na dependência por tropeços do trio Atlético-PR, Goiás e Botafogo, o time enfrenta neste domingo no Independência o Atlético-MG, no último jogo do campeão da Libertadores antes do embarque para o Mundial de Clubes, no Marrocos.

O Vitória tem a mesma pontuação do Botafogo e vai ter de enfrentar a eufórica despedida do time da casa diante da torcida com desfalques na defesa. O zagueiro Victor Ramos está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e o lateral-direito Ayrton é dúvida porque viajou para São Paulo acompanhar o nascimento do filho. A combinação de resultados da rodada pode ainda colocar Botafogo e Vitória juntos na Libertadores, mas ainda assim será cedo para comemorar. Quem terminar em quarto colocado vai ter de esperar até quarta-feira para ter certeza que estará classificado.

A resposta final virá da segunda partida da decisão da Copa Sul-Americana entre Lanús e Ponte Preta, na Argentina. O primeiro jogo no Pacaembu terminou empatado em 1 a 1, Caso o time campineiro seja campeão, garante a ida para a Libertadores. Assim, "tira" do Brasileiro uma das vagas previstas e o G-4 passaria a ser o G-3.

O QUE ESTÁ EM JOGO NA RODADA

Botafogo x Criciúma

Cariocas miram Libertadores. O adversário luta contra a queda.

São Paulo x Coritiba

Tricolor cumpre tabela. Rival luta contra o descenso.

Bahia x Fluminense

Equipe da casa não tem mais ambições. Clube carioca precisa da vitória para não cair.

Internacional x Ponte Preta

Gaúchos têm chances pequenas de cair. Campineiros já estão rebaixados para a Série B.

Goiás x Santos

Goianos lutam para ficar no G-4 contra time que cumpre tabela.

Atlético-MG x Vitória

Clube baiano ainda sonha com a Libertadores. Equipe mineira faz ‘treino’ antes da ida ao Mundial de Clubes.

Atlético-PR x Vasco

Rubro-Negro luta para ir à Libertadores. Time carioca tenta sair da zona de rebaixamento.

Portuguesa x Grêmio

Equipe do Canindé corre risco pequeno de queda. Já os gaúchos, estão confirmados na Libertadores.