Rodada já pode definir o novo campeão brasileiro

O Fluminense lidera o campeonato com 65 pontos, apenas um a mais do que o Corinthians e dois na frente do Cruzeiro. Somente os três primeiros colocados ainda têm chances de conquistar o título brasileiro, mas as disputas por vaga na Libertadores e contra o rebaixamento continuam abertas, o que promete dar ainda mais emoção aos 10 jogos programados para acontecer na tarde deste domingo.

Empolgado com a possibilidade de conquistar um título que não ganha desde 1984, o Fluminense promete ter força máxima neste domingo, quando enfrenta um desinteressado Palmeiras na Arena Barueri. A participação palmeirense nesta partida merece atenção especial, pois parte da torcida pede para o time "entregar" o jogo, o que prejudicaria diretamente o eterno rival Corinthians.

De olho num tropeço do Fluminense, o Corinthians sabe que também precisa fazer a sua parte dentro de campo. Depois de apenas empatarem com o Vitória na última rodada, os corintianos apostam em reabilitação neste domingo, quando recebem o Vasco num Pacaembu lotado. O problema é que o atacante Ronaldo, com nova lesão muscular, será desfalque para o time do técnico Tite.

Ainda sonhando com o título, apesar de estar um pouco mais atrás na briga, o Cruzeiro tem, em tese, a missão mais complicada da rodada entre os três primeiros colocados. No Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), o time mineiro irá encarar um ameaçado Flamengo, que precisa da vitória neste domingo para afastar definitivamente o risco de rebaixamento para a Série B.

Enquanto a briga pelo título está acirrada, a disputa pela última vaga disponível para a Libertadores de 2011 também traz muita emoção. Por enquanto, Fluminense, Corinthians e Cruzeiro já estão garantidos, restando apenas definir o quarto classificado, que pode, no entanto, ficar de fora da competição continental caso o Goiás seja o campeão da Copa Sul-Americana.

O Grêmio ocupa hoje a quarta colocação do Brasileirão, com 57 pontos, mas sofre concorrência direta de Atlético-PR e Botafogo, ambos com 56 pontos, para ir à Libertadores de 2011. Neste domingo, o Grêmio visita o desesperado Guarani no Brinco de Ouro, o Botafogo recebe o rebaixado Prudente no Engenhão e o Atlético-PR vai ao Castelão para enfrentar o desinteressado Ceará.

Na luta contra o rebaixamento, dois times não escapam mais: Prudente e Goiás. Assim, falta definir apenas mais duas vagas. Uma delas pode ser do Guarani já neste domingo, em caso de derrota para o Grêmio. Mas Vitória, Avaí, Atlético-GO, Atlético-MG e Flamengo também sofrem ameaça de queda para a Série B de 2011, o que eleva a tensão de seus jogos nesta penúltima rodada.

Confira todos os jogos deste domingo:

Corinthians x Vasco - Pacaembu (17h)

Palmeiras x Fluminense - Arena Barueri (17h)

Flamengo x Cruzeiro - Raulino de Oliveira (17h)

Botafogo x Prudente - Engenhão (17h)

Guarani x Grêmio - Brinco de Ouro (17h)

Atlético-MG x Goiás - Arena do Jacaré (17h)

Inter x Vitória - Beira-Rio (17h)

Atlético-GO x São Paulo - Serra Dourada (17h)

Ceará x Atlético-PR - Castelão (17h)

Avaí x Santos - Ressacada (17h)