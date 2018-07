Rodada tem duelos entre desesperados e esperançosos

No Rio de Janeiro, no estádio Engenhão, o Flamengo entra em campo contra o Internacional disposto a acabar de vez com o risco de queda à Segunda Divisão. Com 34 pontos, o time carioca está cinco à frente do Atlético Goianiense, o primeiro dentro da área de descenso, e quer aproveitar o bom momento após a chegada do treinador Vanderlei Luxemburgo (uma vitória e um empate) para embalar e, quem sabe, até pensar em uma vaga na Copa Sul-Americana de 2011.

Já o Internacional, atual campeão da Libertadores e preocupado com a disputa do Mundial de Clubes da Fifa em dezembro, ainda sonha com a conquista do título brasileiro - fato que não acontece desde 1979. Com a derrota para o Santos no meio de semana, o clube gaúcho ficou sete pontos atrás do líder Cruzeiro (54 a 47) e, por isso, não pode pensar em outro resultado que não seja a vitória no confronto entre os dois melhores times do Brasileirão do ano passado.

Em Curitiba, o Atlético Paranaense não tem mais esperanças de título, mas enfrenta o Goiás ainda de olho em um lugar na Libertadores de 2011. Com a má fase do Corinthians, atual terceiro colocado com 49 pontos, o time do Paraná quer a vitória em casa para ficar apenas três pontos da zona de classificação à competição continental.

Só que o Goiás promete, e muito, dificultar as coisas. Isso porque a equipe comandada por Jorginho, ex-lateral-direito e auxiliar de Dunga na seleção brasileira, mostra poder de recuperação e luta para deixar a zona de rebaixamento - para sair dela nesta rodada precisa vencer e torcer por tropeços de Vitória, Atlético Goianiense e um empate entre Atlético Mineiro e Avaí. O bom momento é um trunfo para os goianos, que vêm de duas vitórias seguidas - contra o time baiano, pelo Brasileirão, e diante do Peñarol, pela Sul-Americana.

Confira os jogos deste sábado pela 30.ª rodada do Brasileirão:

18h30

Flamengo x Internacional - Engenhão

Atlético-PR x Goiás - Arena da Baixada