Rodada tem duelos por Libertadores e contra descenso

No estádio Olímpico, em Porto Alegre, o Grêmio entra em campo com a obrigação de derrotar o Atlético Paranaense se quiser continuar sonhando com um lugar na Libertadores de 2011. O time gaúcho está com 54 pontos, dois atrás do rival de Curitiba, que é o quarto colocado - justamente o último classificado caso Palmeiras ou Goiás (que se enfrentam na fase semifinal) não conquistem o título da Copa Sul-Americana.

Um ponto a favor do Grêmio é a sua campanha no returno do Brasileirão. Com o melhor desempenho até agora, a equipe gaúcha tem 10 vitórias, 4 empates e apenas duas derrotas nos 16 jogos até agora. Isso fez com que o time deixasse as últimas posições para a parte de cima da tabela de classificação. O mesmo é válido para o Atlético, que tem o terceiro melhor retrospecto da segunda metade do campeonato.

Com o mesmo clima de decisão, mas com muito mais desespero, Flamengo e Guarani duelam no Engenhão. Atual campeão brasileiro, nem mesmo a chegada do técnico Vanderlei Luxemburgo foi capaz até o momento de tirar a equipe rubro-negra desta incômoda situação. Uma derrota em casa fará o time de Campinas ultrapassá-lo na classificação e o colocará sob o risco de terminar a rodada entre os quatro últimos colocados. Nem mesmo o empate será um alívio.

Por fim, uma partida deste sábado não terá muita representatividade. No interior de São Paulo, o já rebaixado Prudente enfrenta o aliviado Ceará. O clube paulista, já de olho em 2011 - quando jogará o Campeonato Paulista e a Série B do Brasileiro -, quer experimentar jogadores da categoria de base. Os cearenses, em uma boa campanha após a volta à primeira divisão, busca a vitória para se garantir na Sul-Americana do ano que vem.

Confira os jogos deste sábado pela 36.ª rodada do Brasileirão:

19h30

Grêmio x Atlético-PR - Olímpico

Flamengo x Guarani - Engenhão

Prudente x Ceará - Prudentão