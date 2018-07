Rodada tem homenagens à Chapecoense no México, na Bolívia e na Argentina

O futebol latino-americano segue enlutado pela morte de 71 pessoas em um acidente aéreo na noite de segunda-feira (madrugada de terça no Brasil) nos arredores de Medellín, na Colômbia. Na noite de quinta-feira, homenagens à Chapecoense, que perdeu 19 jogadores na tragédia, foram vistas em todas as partes do continente.

Na Argentina, o River Plate usou seu uniforme preto em luto pela Chapecoense. Jogando em San Juan, venceu Gimnasia y Esgrima por 2 a 0 e se classificou à final da Copa Argentina contra o Rosario Central. No domingo, pelo Campeonato Argentino, o River promete jogar de verde.

Em Santa Cruz de La Sierra, de onde partiu o voo da LâMia que caiu na Colômbia, o Oriente Petrolero venceu o Petrolero Yacuiba por 1 a 0. Antes da partida, durante o minuto de silêncio, torcedores carregaram velas acesas. Já em Potosi, onde o time da casa ganhou do Sport Boys por 2 a 0, os dois clubes carregaram uma faixa em homenagem à Chapecoense e aos 71 mortos no acidente aéreo, dos quais cinco eram bolivianos.

Já no México a rivalidade entre Necaxa e América foi deixada de lado antes da partida, quando todos os jogadores se abraçaram cobrindo o círculo central e rezaram juntos diante de um balão branco. Os dois times empataram em 1 a 1 pela primeira partida da semifinal do Campeonato Mexicano.