Rodada tem vitória do São Caetano e empate no Paraná

Na região do ABC paulista, o São Caetano foi mais eficiente e fez 1 a 0 sobre o Duque de Caxias, com gol do lateral-direito Artur. O time de São Caetano do Sul atingiu os 52 pontos, em oitavo lugar, deixando a equipe fluminense, que não vence há quatro rodadas, com 49, em 11.º. Na última rodada, o São Caetano joga contra o Vila Nova, em Goiânia, enquanto que os cariocas recebem, no Engenhão, o ASA.

Em Curitiba, o Paraná foi mais agressivo, mas não conseguiu furar o bloqueio defensivo armado pelo Bragantino, que atuou com muitos reservas. Por isso, o jogo ficou no empate sem gols. O time paranaense ficou em sétimo lugar, agora com 53 pontos, enquanto que o paulista, com 50, está em décimo.

Na última rodada, como mandante, o Bragantino fará o "jogo do acesso" contra o Bahia, transferido de Bragança Paulista para o Morumbi. Será uma grande festa baiana, com muito axé e abadás para a torcida baiana que mora na capital paulista. A expectativa é para um público superior a 40 mil torcedores. O Paraná enfrenta o Figueirense, em Florianópolis.

Se a sexta foi de pouco interesse, o contrário vai acontecer neste sábado. Muitas definições são esperadas. O Coritiba pode confirmar o favoritismo e ser campeão, enquanto que o América-MG tem chances de ser o quarto time a garantir o acesso à Série A - junto de Coritiba, Bahia e Figueirense. Além disso, podem ser confirmados os quatro rebaixados para a Série C.

Confira a 37.ª rodada da Série B:

Sexta-feira

Paraná 0 x 0 Bragantino

São Caetano 1 x 0 Duque de Caxias

Sábado

17 horas

Brasiliense x Ponte Preta

Bahia x Santo André

América-MG x Sport

Portuguesa x Ipatinga

Guaratinguetá x Figueirense

Icasa x Coritiba

Náutico x Vila Nova

ASA x América-RN