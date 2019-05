Rodada terá 'dérbi' por audiência entre TNT/Palmeiras x Corinthians/Globo

A batalha nos bastidores pelos contratos de transmissão do Campeonato Brasileiro terá neste sábado um confronto direto entre Corinthians e Palmeiras e seus respectivos parceiros no acordo: Turner e Globo. Às 19h, no Allianz Parque, o clube alviverde recebe o Inter, em partida que será exibida pela nova opção de canal para o futebol, o TNT, enquanto no mesmo horário, em Manaus, o Corinthians enfrenta o Vasco no Premiere, canal de pay-per-view mantido pela Globo.

Será a segunda vez neste Brasileiro que o canal TNT terá uma partida com exclusividade, já que na rodada da última quarta-feira o encontro entre Fortaleza e Athletico-PR, no Castelão, foi exibido também na TV aberta e pela internet. A estreia do TNT na competição na primeira rodada foi na goleada do Palmeiras por 4 a 0 sobre o Fortaleza, no Allianz Parque.

A vitória alviverde teve a maior audiência registrada em canais fechados naquele dia. Segundo o Ibope, a marca chegou a 4,7 pontos em São Paulo, quase o dobro do registrado pelo SporTV, do Grupo Globo, que no mesmo horário mostrou a derrota do Fluminense para o Goiás, no Maracanã.

O segundo round da briga pela audiência será neste sábado, com um embate direto entre rivais Palmeiras e Corinthians. O próprio clube alviverde, aliás, ainda está em busca de acordo com a Globo para exibição em TV aberta e pay-per-view por entender que a oferta da emissora ainda está abaixo do desejado. Um dos parâmetros desse argumento é o valor pago pela emissora carioca para Flamengo e também o próprio Corinthians, clubes que foram os primeiros a assinarem o contrato.

A TV Globo ofereceu para os sete times que fecharam com a Turner (Athletico-PR, Bahia, Ceará, Fortaleza, Inter, Palmeiras e Santos) um contrato para TV aberta e pay-per-view com uma redução de 20% no valor. A emissora entende que esse outro valor é uma forma de compensar a interferência nos negócios da emissora provocada no momento em que os clubes optaram por fechar acordo com uma concorrente.

Apesar de Vasco e Corinthians terem contrato com a TV fechada para o SporTV, o canal vai transmitir no mesmo horário uma partida da Série B entre Paraná e CRB, em Curitiba. A aposta do Grupo Globo será em colocar a partida da Série A como um produto exclusivo do pay-per-view. Até ano passado o pacote do Premiere tinha cerca de 2 milhões de assinantes, entre compras avulsas e mensalistas.

O imbróglio enfrentado neste ano nos direitos de transmissão tem início na mudança do formato do acordo. Em vez de negociações coletivas, as conversas passaram a ser individuais, com cada clube em busca das emissoras interessadas em exibir os seus jogos. Os contratos em discussão dizem respeito ao ciclo de 2019 a 2024 para três tipos de contrato: TV aberta, TV fechada e pay-per-view.

Pela Lei Pelé, uma partida só pode ser transmitida se os dois times tiverem contrato em vigor com a mesma empresa. Por isso, na última quarta-feira, o encontro entre CSA e Palmeiras não passou em nenhum canal. Como o time alagoano fechou os três contratos com a Globo e o clube alviverde só tem até agora assinatura para a TV fechada com o TNT, o encontro só pode ser acompanhado ao vivo pelo rádio.

O outro time a viver situação similar à do Palmeiras é o Athletico-PR. O clube fechou a Turner para TV fechada e tem acordo com a Globo somente para a TV aberta. Na quarta-feira, o time enfrentou o Fortaleza fora de casa em um jogo que foi transmitido ao mesmo tempo em mais de um canal.

Como os dois adversários assinaram contrato com a Turner, a transmissão ao vivo em TV fechada foi feita pelo TNT. Além disso, houve também exibição para a TV aberta, com a Globo, que assinou acordo com a dupla para TV aberta. A emissora carioca abriu o sinal da transmissão para o Estado do Paraná, assim como exibiu a partida pelo site Globoesporte.com.

Jogos da terceira rodada

Sábado

Palmeiras x Inter - 19h - TNT

Vasco x Corinthians - 19h - Premiere

Ceará x Atlético-MG - 21h - Premiere

Domingo

Chapecoense x Athletico-PR - 11h - Sem transmissão

São Paulo x Flamengo - 16h - TV Globo

CSA x Santos - 16h - Premiere

Botafogo x Fortaleza - 16h - Premiere

Cruzeiro x Goiás - 16h - TV Globo (para Minas Gerais)

Grêmio x Fluminense - 19h - SporTV

Bahia x Avaí - 19h - Premiere