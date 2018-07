Rodgers critica Sterling: 'Profissional não deve agir assim'

Considerado um dos principais talentos revelados pelo futebol inglês nos últimos tempos, o meia Sterling tem mostrado um outro lado. Depois de recusar a oferta de renovação contratual do Liverpool, o jogador protagonizou duas polêmicas nos últimos três dias, ao estampar as capas dos jornais do país fumando narguilé e, depois, inspirando óxido nitroso, conhecido popularmente como gás do riso.

O comportamento recente do jogador desagradou seu técnico no Liverpool, Brendan Rodgers. "É algo que quando você é um esportista profissional de primeiro nível, eu não acho que deveria fazer. É simples assim. Mas eu vou conversar com ele sobre isso. Eu devo a ele esse respeito para ver o que ele diz", comentou.

A imprensa inglesa noticiou recentemente que Sterling recusou uma proposta de renovação do Liverpool que lhe daria 100 mil libras (R$ 456 mil) por semana. O próprio jogador chegou a confirmar a recusa e garantiu que não negociaria mais com o clube até que seu atual vínculo se encerrasse, ao fim da temporada.

Desde então, Sterling só tem se metido em polêmica. Apesar de não esconder o descontentamento com o comportamento de seu jogador, Rodgers tentou colocar panos quentes e lembrou da juventude do meia, que tem somente 20 anos. "Jogadores jovens comentem erros. Desde que aprendam com eles, é isso que importa."

O próprio treinador ressaltou que Sterling segue se comportando bem em campo. Inclusive, marcou um dos gols da vitória por 2 a 0 sobre o Newcastle na última segunda-feira, pelo Campeonato Inglês. "Queremos jogadores que sejam super profissionais e focados no futebol. Eu sei que ele é assim, é muito focado em seu futebol e em evoluir como jogador."

O comportamento de Sterling também preocupou um dos grandes ídolos do Liverpool, o ex-zagueiro Jamie Carragher. "Sterling, pelo quão bom é, precisa estar nas páginas de traz e não nas da frente (dos jornais), e este é seu problema nos últimos meses. Mas ele é um jogador jovem, comete alguns erros e espero que com os anos ele aprenda", declarou.