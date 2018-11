Rodinei ainda acredita em uma reviravolta para o Flamengo no Brasileirão

O Flamengo liderou o Campeonato Brasileiro. Já esteve em segundo lugar, muito próximo do líder Palmeiras. E agora, a seis rodadas do final, ocupa a terceira colocação, seis pontos atrás do primeiro colocado (66 a 60). Este histórico faz o lateral-direito Rodinei acreditar em uma reviravolta a favor do time da Gávea nas últimos jogos.

"É uma situação complicada, mas a gente não pode olhar para o passado e pensar nos pontos que perdeu. Em seis rodadas, tudo pode acontecer. Não podemos deixar de fazer nossa parte. O Campeonato Brasileiro já teve várias reviravoltas. A gente vai continuar acreditando ate o final", disse o autor do segundo gol flamenguista no empate por 2 a 2 diante do São Paulo, no ultimo domingo, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

Rodinei aposta que o time ainda tem potencial para buscar os resultados positivos, com base no que é feito nos treinamentos diários no CT do Ninho do Urubu, no Rio de Janeiro. "Tudo que a gente faz no treino, a gente leva para o jogo. Nessas bolas decisivas rola uma tensão maior. A gente tem treinado e trabalhado muito. Tendo as chances, vamos converter os gols e ajudar a equipe a continuar na briga".

O lateral-direito comentou sobre a importância do equilíbrio na equipe para conseguir voltar a vencer já no jogo contra o Botafogo, neste sábado, às 19 horas, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. "A gente vem para o treino e professor (Dorival Junior, técnico) treina várias coisas com a gente. Não podemos só treinar finalizações. Não adianta fazer quatro gols e levar seis. Temos que trabalhar na frente e atrás. Temos que trabalhar para buscar as vitórias".