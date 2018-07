Rodinei cobra evolução do Flamengo contra o Bahia: 'Estamos devendo fora de casa'

O Flamengo espantou a má fase com uma goleada sobre a Chapecoense na última quinta-feira, por 5 a 1. O resultado aconteceu em casa, onde o time rubro-negro vem pontuando bem no Campeonato Brasileiro. O problema é quando os cariocas viajam para longe do Rio. O lateral Rodinei admitiu esta dificuldade e cobrou evolução para encarar o Bahia domingo, em Salvador.

"Primeiramente estou muito feliz com a vitória de ontem. O aproveitamento no Rio é muito bom, são 20 jogos, com 11 vitórias e nove empates (no ano), mas fora de casa estamos devendo. Por ser Flamengo, temos que saber da responsabilidade de vestir o manto e buscar a vitória dentro ou fora de casa", declarou nesta sexta-feira.

Neste Brasileirão, são oito pontos conquistados em 12 possíveis como mandante, com duas vitórias e dois empates, mas longe de seus domínios, a realidade do Flamengo é diferente, com apenas um triunfo, diante do Atlético-GO, na segunda rodada. Por isso, diante do Bahia a ordem é vencer, independentemente do resultado.

"Com certeza, uma goleada é muito bom, mas pensamos em três pontos. Sabemos que é muito difícil jogar na Bahia. Se for meio a zero com gol de canela, está valendo. Importante é brigar nas cabeças até o fim do campeonato", considerou.

Para levar a melhor em Salvador, o Flamengo deve ter a estreia de Everton Ribeiro, a quem Rodinei não poupou elogios. "Ele é um colega de trabalho, muito amigo. Já fiquei na resenha com ele, estava ansioso para estrear, mas não deu certo. Vai nos ajudar muito. Quando jogar, vai ajudar muito trazendo pelo meio, vai dar muita qualidade", analisou.