Rodinei comemora gol contra Universidad Católica e projeta final contra o Flu

O lateral-direito Rodinei, do Flamengo, concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira, no Ninho do Urubu, com um sorriso estampado no rosto. O jogador, que atuou improvisado como um ponta na vitória sobre o Universidad Católica, na quarta, no Maracanã, pela Copa Libertadores, revelou a alegria por ter aberto o placar do confronto.

"Como coloquei nas redes sociais, com certeza um dos dias mais felizes da minha vida. Nunca imaginei um gol de canhota dentro do Maracanã lotado. Fico muito feliz com isso", comemorou o jogador.

Rodinei comentou a decisão do treinador Zé Ricardo de utilizá-lo em uma posição diferente, já que Pará é o titular da lateral-direita rubro-negra. "Zé (Ricardo) me colocou nessa função em dois jogos no Carioca. Antes do jogo, Mozer (gerente de futebol) me falou para ficar concentrado que podia entrar. Fiquei surpreso. Mas graças a deus deu resultado e fui presenteado com o gol", explicou o atleta.

O lateral Rodinei poderá ter a chance de atuar na posição de origem devido à suspensão de Pará, que recebeu um cartão amarelo aos 15 minutos do primeiro tempo do duelo contra a Católica.

Apesar da alegria pelo resultado contra o time chileno - que deixou o Flamengo em posição bastante confortável no Grupo 4 da Libertadores -, ele enfatizou o foco do elenco na Campeonato Carioca, contra o Fluminense, no próximo domingo, às 16 horas, no Maracanã.

O grupo treinou nesta quinta-feira no CT George Helal, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro. Os atletas que atuaram contra a Universidad Católica fizeram exercícios regenerativos. Os demais seguiram os trabalhos técnicos e táticos para o Fla-Flu do próximo domingo que vai decidir o título do Estadual.

O time rubro-negro, que venceu o primeiro jogo por 1 a 0, terá a vantagem do empate na segunda partida da final. Para ser campeão, o Fluminense terá que vencer por dois gols de diferença. Vitória do time tricolor por apenas um gol de vantagem levará a disputa para as cobranças de pênaltis.