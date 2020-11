Rodinei dedica gol para a mulher e prevê Inter conquistando 'grandes coisas'

Rodinei não conteve a alegria com o gol e a classificação do Internacional às quartas de final da Copa do Brasil com a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Goianiense, na noite desta terça-feira, no Beira-Rio. Além de avançar, o time gaúcho embolsou R$ 3,3 milhões de premiação. O atleta dedicou o gol para sua esposa, que está grávida de uma menina.

"Agradecer primeiramente a Deus por esse gol. Não sei se foi o mais bonito da carreira, mas foi. Já fiz outros. Quero dedicar à minha esposa, Ana Carolina, que está grávida de quatro meses. Queria comemorar para ela, mas teve o corredor, que fazemos no treino. E lá atrás acho que não tem câmera", falou o jogador.

Rodinei optou também por já mostrar foco no duelo contra o Coritiba, no domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Internacional é o líder, mas tem Flamengo e Atlético Mineiro na cola.

"Quero agradecer pela oportunidade de jogar em um time gigante como o Internacional. Temos que seguir trabalhando, porque no domingo tem outra decisão. Precisamos continuar firmes para conquistar grandes coisas neste ano", concluiu.

O Internacional agora aguarda um novo sorteio a ser realizado pela CBF para conhecer o seu próximo adversário na Copa do Brasil. Além do time gaúcho, estão classificados, até o momento, São Paulo e Cuiabá às quartas de final.