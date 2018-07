Rodinei elogia goleiro do Avaí e culpa falta de entrosamento por empate do Fla

Autor do único gol do Flamengo no empate por 1 a 1 com o Avaí, sábado, no Estádio Luso-Brasileiro, o lateral Rodinei reconheceu a importância do goleiro Douglas para o resultado. De acordo com o jogador, o rival foi o responsável por evitar a virada do time carioca com grandes defesas.

"Parabéns para o Douglas, que está fazendo uma grande campanha no Brasileiro, pegando todos os chutes. Graças a deus, pude acertar aquele com a canhota, que não é boa, e conseguimos sair com o empate", declarou Rodinei.

Com a cabeça na decisão da Copa do Brasil diante do Cruzeiro, que acontecerá quarta-feira, no Mineirão, o Flamengo entrou em campo com uma escalação praticamente reserva. E segundo o lateral rubro-negro, a falta de entrosamento destes jogadores também foi fundamental para o resultado.

"Devido à falta de entrosamento da equipe que entrou, estávamos um pouco perdidos no primeiro tempo. Tomamos um gol que não é normal, de bola parada, mas pudemos sair com o empate", considerou.

Apesar do golaço, Rodinei evitou pedir a titularidade e exaltou seu concorrente de posição Pará. "Em todas as minhas entrevistas, digo que nosso time vem fazendo uma boa campanha durante o ano devido à falta de vaidade. Respeito o momento dele, ele respeita o meu. Por quem o Rueda optar para botar no jogo, estaremos torcendo um pelo outro. Não tenho dúvidas de que todos ficaram felizes na hora que fiz o gol pelo clima que nós temos."