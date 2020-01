Rodinei diz que trocou o Inter pelo Flamengo por querer novos desafios

Campeão com o Flamengo do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores de 2019, além do vice no Mundial de Clubes da Fifa, o lateral-direito Rodinei foi apresentado nesta segunda-feira, em Porto Alegre, como novo reforço do Internacional e teve de explicar as razões de sua saída do time carioca. O jogador revelou que optou pela equipe gaúcha para ter novos desafios na carreira.

"Tive a escolha de vir para o Inter. Estive quatro anos no Flamengo e, em 2019, tivemos conquistas maravilhosas, mas sou um jogador que gosto de novos desafios. Em nenhum momento o Flamengo mandou eu procurar um novo clube ou disse que não iria mais me usar lá. Quero um novo desafio para a minha vida. Um lugar bom e onde tenho muitos amigos. Um time de muita história. Agora, é trabalhar firme para conquistar grandes coisas", declarou.

Reserva do Flamengo do técnico português Jorge Jesus depois da contratação de Rafinha, que estava no Bayern de Munique, o lateral-direito atuou em 27 dos 74 jogos na temporada de 2019.

O lateral-direito ainda comentou sobre a disputa que terá no Internacional com o jovem Heitor, que entrou bem na equipe em 2019, mas sofreu oscilações na reta final da temporada. "O Heitor é um amigo. Desde domingo, conversamos muito. É um moleque do bem e parceiro. No futebol, não podemos desmerecer ninguém. Temos que treinar firme e quem decide quem joga é o treinador. Tenho 27 anos e posso dar uns conselhos. Ele tem 20, mas fez um grande ano e tem o carinho da torcida. Vim para ajudar", afirmou.

De acordo com o diretor executivo de futebol, Rodrigo Caetano, Rodinei foi contratado devido às suas características, que se enquadram na forma como o técnico argentino Eduardo Coudet gosta. "Acompanhei o professor Eduardo no lindo trabalho que ele fez no Racing. Dava para ver que a equipe dele era muito intensa. Sou um jogador de intensidade e de força, por isso, ele (Rodrigo Caetano) disse que eu me encaixo no que o treinador quer. Tenho que me preparar para dar o melhor dentro de campo no Inter, que é um clube gigante", revelou.

Em pré-temporada, os jogadores do Internacional realizam os treinamentos no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. O primeiro compromisso do time colorado será contra o Caxias, no próximo dia 23, no estádio Centenário, em Caxias do Sul (RS), pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.