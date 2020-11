Rodinei lamenta derrota em casa do Inter e aponta gol olímpico 'inadmissível'

O lateral-direito Rodinei teve dificuldades para comentar a derrota do Internacional para o Fluminense, por 2 a 1, de virada, no Beira-Rio, neste domingo, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, o gol olímpico marcado por Lucca foi classificado como inadmissível.

"Agora não tem muito o que falar. Tomamos um gol de bola parada. Hoje em dia é inadmissível tomar gol olímpico", afirmou Rodinei, em uma crítica aberta a ele e seus companheiros.

Leia Também Campeonato Brasileiro chega a 56 casos em surto de covid-19 que atinge dez times

Apesar de ter lamentado o tropeço, que deixou o Internacional mais distante da liderança, Rodinei disse que o momento agora é de virar a chave e focar no jogo de quarta-feira, contra o Boca Juniors, no Beira-Rio, pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

"Temos de virar a chave. No Brasileiro estamos brigando lá em cima, mas sabíamos que não podíamos perder um jogo desses em casa. Agora é descansar, porque temos um jogo contra o Boca na quarta-feira", finalizou o lateral.

A derrota neste domingo foi a terceira desde a chegada de Abel Braga e fez o Inter estacionar nos 36 pontos, em quarto lugar. O técnico, aliás, está de quarentena por ter contraído a covid-19, e seu auxiliar Leomir ficou no banco de reservas.