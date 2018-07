Rodinei minimiza desgaste e pede Flamengo cauteloso para enfrentar o Atlético-PR

O técnico colombiano Reinaldo Rueda antecipou que pode poupar alguns titulares para o duelo de domingo, entre Flamengo e Atlético Paranaense, às 16 horas, no estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A possibilidade de "descanso", contudo, não animou Rodinei.

Embora tenha atuado na vitória sobre o Botafogo por 1 a 0, resultado que classificou o Flamengo à decisão da Copa do Brasil, na quarta, o lateral-direito minimizou nesta sexta o cansaço e avisou que gostaria de atuar no domingo.

"Não tenho idade para ser poupado, gosto de jogar. Estou bem fisicamente e à disposição do professor, mas a decisão é do nosso treinador e temos que respeitar sempre", afirmou o jogador em entrevista coletiva.

Rodinei explicou ainda que o Atlético Paranaense - equipe que estava na mesma chave do Flamengo na Copa Libertadores, em que os cariocas foram eliminados ainda na fase de grupos - tem um bom time e exige todo o cuidado possível.

"Enfrentamos na Libertadores e no Brasileiro. Sabemos que é difícil jogar em Curitiba, no estádio deles, mas agora jogaremos em casa", ponderou. "Eles têm jogadores muito rápidos do meio para a frente. A gente precisa estudar, pesquisar. Na concentração, procuro ver vídeos do lateral-esquerdo que vou enfrentar. Vamos ver o que o professor (Reinaldo Rueda) tem para nos passar."

Outro tema comentado pelo lateral foi o belo drible de Berrío em Victor Luis na quarta-feira, em lance que resultou no gol da classificação do Flamengo. "Como todos sabem, sou um dos mais brincalhões aqui. Hoje (sexta) estava falando com ele que foi um drible muito bonito. A brincadeira está bem saudável. Dissemos 'que é isso, colombiano? Está bem demais!' Graças a Deus ele deu aquele drible."

Depois da importante vitória sobre o Botafogo, o elenco do Flamengo se reapresentou nesta sexta-feira. Os atletas que iniciaram o duelo fizeram um treino regenerativo, enquanto o restante do grupo fez atividades técnicas e táticas.