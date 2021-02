Rodinei pede desculpas, mas critica Claus por expulsão: 'Punido erroneamente'

Um dia após ser um dos personagens da derrota do Internacional por 2 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, Rodinei se manifestou sobre o lance da sua expulsão. O lateral-direito pediu desculpas ao torcedor do clube, mas criticou a decisão do árbitro Raphael Claus, declarando que foi punido "erroneamente".

"Lutamos, brigamos e iremos acreditar até o fim! Esse grupo é forte, esse clube é gigante, nossa torcida merece essa conquista. Vamos erguer a cabeça e lutar contra todas as adversidades, contra tudo e contra todos. Peço desculpas por não poder ajudar mais dentro de campo, infelizmente fui punido erroneamente, mas Deus sabe de todas as coisas e ainda temos uma batalha para guerrear!", escreveu o lateral em seu perfil no Instagram.

No início do segundo tempo da partida, em uma dividida, Rodinei deu uma pisão em Filipe Luís. Inicialmente, Claus não marcou falta na jogada, mas, acionado pelo VAR, viu o vídeo da jogada e decidiu pela expulsão do lateral. A partida estava empatada em 1 a 1 e, com um jogador a mais, o Flamengo conseguiu a virada, que o colocou na liderança do Brasileirão a uma rodada do fim.

Envolvido no lance e companheiro de Rodinei no Flamengo em 2019, Filipe Luís foi uma das milhares de pessoas que curtiram a publicação do lateral no Instagram. Nesta segunda-feira, na volta da delegação a Porto Alegre, ele recebeu o apoio de alguns torcedores do clube no desembarque no aeroporto.

Como pertence ao Flamengo, que o cedeu por empréstimo, o Inter só poderia utilizar Rodinei no duelo de domingo com o pagamento de multa de R$ 1 milhão, o que foi realizado com o apoio de um empresário torcedor do clube, que doou o valor.

Agora, porém, Rodinei será desfalque na quinta-feira, quando o time vai receber o Corinthians, às 21h30, pela rodada final do Brasileirão. Para ser campeão, o Inter terá de ganhar e contar com um tropeço do Flamengo diante do São Paulo, no Morumbi.