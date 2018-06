'Rodízio' de Aguirre deixa são-paulinos mais bem preparados, avalia Bruno Alves

Titular da zaga do São Paulo, Bruno Alves diz ver com bons olhos a rotatividade promovida pelo técnico Diego Aguirre no time tricolor. Ele próprio teve de conquistar a confiança do treinador para superar a concorrência entre os zagueiros são-paulinos.

+ Hudson pede atenção para São Paulo obter primeira vitória fora de casa

"O Aguirre deixou claro que tem um elenco, não tem titular ou reserva. Essa rotatividade é importante para todos estarem preparados, porque o Brasileiro é longo", avalia o jogador, que cita a atuação diante do Santos, domingo passado. "O time foi guerreiro no clássico e batalhamos até o fim como o Aguirre pede. Todos os jogadores disputaram a bola como se fosse um prato de comida."

O jogador pede uma postura combativa em campo para evitar problemas como o empate sofrido diante do Fluminense nos últimos minutos de jogo. "Fizemos boas partidas anteriormente, mas sofremos o empate. Então é importante ter uma postura aguerrida durante todo o jogo para evitar isso."

O São Paulo se prepara para enfrentar o América-MG, domingo, em Belo Horizonte. Se vencer, alcançará dez jogos de invencibilidade - sete deles no Brasileiro. Atualmente, a equipe tem dez pontos e está na 7ª posição.