Rodolfo é reintegrado e voltará a ser usado no Vasco

Nesse seu retorno, Rodolfo vai participar do seu primeiro treinamento com o restante do grupo do Vasco na manhã desta quinta-feira, às 9 horas, em São Januário. O jogador tem contrato com o clube até 2014, mas tinha chegado a um acordo com a diretoria para deixar o clube antes da rodada final do último Campeonato Brasileiro.

Ainda sem clube no início desta temporada, Rodolfo acabou selando a sua permanência no Vasco. O zagueiro, de 30 anos, chegou ao time nos primeiros meses de 2012 com a expectativa de formar uma forte dupla com Dedé, mas oscilou e chegou a ser alvo de críticas pela torcida. Em um ano, ele disputou 29 partidas pelo clube e marcou apenas um gol.

Com o retorno de Rodolfo aos planos do Vasco, Gaúcho passa a ter cinco zagueiros à disposição. Além dele e de Dedé, o clube também conta com André Ribeiro, Luan e Renato Silva.