Rodolfo exalta boa e rápida adaptação no Vasco

"Fico muito feliz em poder iniciar a parte com bola na equipe titular. Isso é importante porque vamos conseguindo nos entrosar, mas isso não quer dizer que jogarei de início, vamos aguardar a opção do professor Cristóvão", afirmou Rodolfo. "Todo mundo está buscando o melhor para ficar no time titular."

Mas, além da vaga como titular nos treinos, Rodolfo valoriza o clima de trabalho no elenco vascaíno. "Nunca me senti tão bem no começo de uma temporada, falei para o professor que há algum tempo não me sentia tão à vontade em trabalhar. É muito bom treinar bem, forte e se sentir tranquilo", contou o zagueiro.

"Sou uma pessoa que gosta de fazer amizades, penso que não tem método melhor do que trabalhar em grupo. Quando contagiamos o companheiro com alegria, com amizade, podemos ter aquele algo mais, faz muita diferença em determinadas situações. Esse grupo é muito unido", revelou Rodolfo, feliz com a nova vida no Vasco.