Rodolfo se espelha em Júlio César e garante estar pronto para ser titular no Flu

A negociação de Júlio César com o Grêmio abriu caminho para que Rodolfo assuma a titularidade no Fluminense. O goleiro tem a concorrência de Agenor, contratado para esta temporada junto ao Guarani, mas deve iniciar o Campeonato Carioca como dono da posição e garantiu estar pronto para o desafio.

"Estou preparado. Por tudo que já passei, minha história de vida já me preparou dentro e fora de campo. Hoje, representar a camisa do Fluminense é muito bom. Eu me sinto muito bem aqui dentro", declarou nesta segunda-feira.

Contratado pelo Fluminense no início do ano passado, Rodolfo revelou logo em sua chegada ter sido dependente químico. Ele chegou a ser suspenso do futebol em 2012 pelo uso de cocaína, quando vestia a camisa do Athletico-PR. No time carioca, teve bons momentos, o que fez com que a diretoria o adquirisse em definitivo junto ao Oeste-SP.

"Estou bem feliz pela confiança que a diretoria está me passando. Terem me comprado do Oeste e renovado por três anos foi um voto de confiança. Espero passar dentro de campo essa confiança da torcida e da diretoria e dar sequência no trabalho que estamos fazendo", comentou.

Para corresponder à expectativa, Rodolfo se espelha justamente em Júlio César, que deixou para trás a desconfiança da torcida e aproveitou a saída de Diego Cavalieri para se firmar e fazer boa temporada em 2018.

"O Júlio César foi um grande goleiro no Fluminense. Eu ajudava muito ele, era um empurrando outro, para quem estivesse no gol desempenhar bem a função. Ele me ajudou bastante ano passado, espero retribuir O que ele fez ano passado, espero fazer esse ano.