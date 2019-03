Rodolfo treina e deve atuar pelo Fluminense diante do Boavista; Digão é dúvida

O goleiro Rodolfo treinou normalmente nesta quarta-feira e deve atuar pelo Fluminense diante do Boavista, em partida adiantada da quinta rodada da Taça Rio, nesta quinta-feira, às 20 horas, no estádio Elcyr Resende, em Saquarema. O atleta está recuperado de uma lesão no joelho direito.

Já o zagueiro Digão ainda se recupera de dores na panturrilha esquerda, lesão sofrida no jogo de domingo, diante da Cabofriense, e é dúvida para este confronto válido pelo segundo turno do Campeonato Carioca. O jogador treinou separado do restante do grupo e poderá ser substituído por Léo Santos.

O volante Alan, que vem somando boas atuações, prevê uma sequência de jogos difícil para o time das Laranjeiras. "Sabemos que temos que pensar jogo a jogo. A partir da semana que vem vamos ter jogos difíceis, mas o foco total está na partida desta quinta-feira. Precisamos ganhar bem. Não podemos pensar na frente, se a gente tropeça, perdemos confiança para os próximos jogos", afirmou o atleta, em entrevista coletiva nesta quarta-feira.

Ainda com dúvidas na formação titular, o técnico Fernando Diniz deve escalar a seguinte equipe: Rodolfo; Gilberto (Ezequiel), Matheus Ferraz, Digão (Léo Santos) e Caio Henrique; Airton, Allan e Paulo Henrique Ganso; Everaldo, Luciano e Yony.

O jogo diante do Boavista foi antecipado da quinta rodada, pois na semana que vem o Fluminense vai enfrentar o chileno Antofagasta pela Copa Sul-Americana. Antes disso, pela quarta rodada da Taça Rio, o time tricolor enfrenta o Botafogo no clássico marcado para o domingo, às 19 horas, no Maracanã.