Rodrigão vira a solução de última hora para o Santos no clássico

Uma estreia avassaladora pelo Santos contra o Fluminense, na quarta-feira, transformou a importância de Rodrigão no Santos. O atacante contratado recentemente após se destacar pelo Campinense (PB) deixou de ser a terceira opção para compor o setor como companheiro de Gabriel em provável titular no clássico do Pacaembu, neste domingo, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.

O primeiro jogo do atacante pelo time alvinegro teve gol e participação em um outro da vitória por 4 a 2, no Espírito Santo. Rodrigão ganhou chance no time pela lesão de Ricardo Oliveira e a escolha do técnico Dorival Junior em deixar no banco de reservas o camaronês Joel.

O jogador de 22 anos mostrou um bom entrosamento com o companheiro de ataque, Gabriel. Os dois viraram companheiros de quarto na concentração e brincaram com a parceria na comemoração de um dos gols da vitória sobre o Fluminense. A dupla dançou junta uma coreografia.

O possível titular no clássico do Pacaembu preferiu ser modesto ao falar da ascensão no clube. "Não vou pensar que vou herdar a vaga do Ricardo Oliveira. Vou trabalhar para buscar meu espaço. Treino para isso. Sabemos do potencial do Joel, que é jovem como eu e não vai se abater com as críticas", afirmou Rodrigão.