Rodrigo admite queda de rendimento do Vasco, mas rejeita crise

O capitão Rodrigo admitiu nesta quinta-feira que o Vasco caiu de rendimento nas últimas semanas, na Série B do Campeonato Brasileiro, mas rejeitou qualquer crise no elenco vascaíno. Para o zagueiro, o time carioca perdeu ritmo após o breve recesso da competição durante a Olimpíada do Rio de Janeiro.

"O que está nos incomodando mais é que não estamos conseguindo jogar como jogávamos. Um jogo fácil, alegre, que fluía bem. Nosso time tem qualidade para voltar a ter essas atuações. Precisamos encontrar esse jogo que perdemos. Depois dessa parada, não conseguimos mais encaixar nada", comentou Rodrigo.

O zagueiro garantiu que o Vasco conta com bom ambiente, apesar dos resultados irregulares. Segundo Rodrigo, a convivência com a diretoria e o técnico Jorginho continuam boas. "Tivemos uma conversa bacana com o nosso presidente, com o Jorginho e o Zinho e estamos buscando melhorar sempre", declarou.

Diante da oscilação do Vasco, Rodrigo demonstrou preocupação com a sequência de jogos da equipe carioca. Nesta sexta, o adversário será o Joinville, ameaçado pelo risco de rebaixamento. Depois o Vasco enfrentará o vice-líder Atlético-GO, ainda pela Série B, e o Santos, no meio da próxima semana, pela Copa do Brasil.

"Esta semana é muito importante para os dois campeonatos que estamos disputando atualmente, a Copa do Brasil e também o Brasileiro da Série B. Temos esse jogo com o Joinville, depois o confronto contra Santos e um confronto direto com o Atlético-GO. Semana decisiva para realmente começarmos a encaixar aquele time de vitórias, que não deixava dúvidas ao torcedor, de vontade, de muita garra", afirmou.