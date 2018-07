Rodrigo Caetano diz que 'detalhes' separam Réver do Flamengo

A quarta-feira foi de novidades para a defesa do Flamengo. Além de apresentar Rafael Vaz como novo reforço para o setor, o clube se aproximou de um acordo para trazer também o experiente Réver, de 31 anos. O zagueiro está sem espaço no Internacional e deve chegar em breve, conforme admitiu Rodrigo Caetano.

"Existe interesse, sim, mas está por detalhes. Prefiro anunciar somente quando está concretizado. O Réver é um ótimo nome", declarou o diretor de futebol. "Aceleramos em busca de opções, mas ainda não posso cravar."

Experiente e com ótimas passagens por Grêmio e Atlético-MG, Réver não repetiu o sucesso no Inter, onde está desde o início do ano passado. No Beira-Rio, o jogador sofreu com uma série de lesões e perdeu espaço para Paulão e Ernando, chegando muitas vezes a ficar fora inclusive do banco de reservas.

"O fato de ele não estar sendo aproveitado momentaneamente talvez seja porque o Inter tem uma ótima dupla. Lesões todo mundo tem. A gente precisa fazer as avaliações e isso vai acontecer", comentou Caetano.

A pressa do Flamengo para assinar com zagueiros se deu pelos problemas do elenco no setor. O time rubro-negro já não conta com Wallace, negociado com o Grêmio, Juan, lesionado, e ainda perderá César Martins, que retornará ao Benfica após o término de seu contrato de empréstimo neste meio de ano.