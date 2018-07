Rodrigo Caetano aguarda contatos de Palmeiras e Flamengo

Cobiçado por Palmeiras e Flamengo, o ex-diretor de futebol do Vasco, Rodrigo Caetano ainda espera ouvir as propostas dos clubes para decidir onde vai trabalhar em 2015. O dirigente começa a decidir seu futuro na semana que vem, já que ele está passando férias na Bahia com a família e o último contato dos dirigentes foi feito há alguns meses.

O Estado conversou com pessoas ligadas ao dirigente e eles falaram que os dois clubes estão empatados na disputa, já que tomaram posturas parecidas e não o procuraram nos últimos dias. Caetano teve uma reunião com o presidente Paulo Nobre há alguns meses, onde ouviu as ideias do dirigente do Palmeiras e conversaram sobre como ele poderia ajudar na reconstrução da equipe para a próxima temporada. O tempo passou, e mesmo após ser reeleito, Nobre não fez mais nenhum contato com o ex-vascaíno.

Em relação ao Flamengo, Caetano foi procurado em maio para assumir a vaga de Paulo Pelaipe, que estava deixando o clube. Sem acerto, Felipe Ximenes foi contratado, mas acabou sendo demitido nesta semana, por isso o nome do ex-dirigente do Vasco volta a ser comentado no Rubro-negro, entretanto, ainda não foi feito nenhum contato com elas.

Algo que pode ter atrapalhado nas negociações com os dois clubes foi o fato de Caetano deixar claro que jamais negociaria com qualquer clube enquanto o Vasco estivesse disputando a Série B do Brasileiro. Rodrigo Caetano está incomunicável e já avisou que só vai conversar com possíveis interessados a partir da semana que vem. Ele já disse algumas vezes para amigos que trabalhar em São Paulo seria um grande desafio, pois foi dirigente apenas em times do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Entretanto, Caetano parece bem adaptado ao Rio de Janeiro e tem um histórico pelos clubes cariocas. Antes do Vasco, já trabalhou no Fluminense, clube que também chegou a cogitar seu nome recentemente.

Enquanto isso, Palmeiras e Flamengo esperam. O Alviverde tem o diretor executivo, José Carlos Brunoro, e o gerente de futebol, Omar Feitosa, como responsáveis pelo futebol do clube, mas os dois devem deixar a equipe após o Brasileiro. Já o Flamengo, após demitir Felipe Ximenes espera por Rodrigo Caetano, mas também observa o mercado atrás de outras opções.