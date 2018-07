Rodrigo Caetano chega ao Flamengo já pensando em reforços

O novo diretor executivo de futebol do Flamengo, Rodrigo Caetano, foi apresentado oficialmente nesta terça-feira, na sede social do clube, na Gávea, zona sul do Rio. O dirigente concedeu entrevista, na qual falou sobre seu mais novo desafio no futebol carioca - anteriormente ele gerenciou Vasco e Fluminense.

"Venho para uma estrutura que defende a profissionalização e vê isso como modelo de gestão. Isso me fez aceitar o convite de pronto, por entender que posso colaborar com essa engrenagem. Vou ser mais uma peça e ajudar da minha forma", afirmou Caetano.

Uma de suas principais tarefas neste início no clube será reforçar o elenco para a próxima temporada. A boa notícia para o dirigente é que o clube deve dispor de mais recursos financeiros para 2015. "Trabalharemos com intenção de reduzir gastos, não investimentos, que são coisas diferentes", garantiu Caetano.

Nessa questão, Caetano deverá contar com forte apoio do técnico Vanderlei Luxemburgo. "Tivemos a primeira reunião ontem (segunda), e o técnico sempre vai estar inserido no planejamento da equipe, ainda mais com toda história dele. Tenho expectativa que meu trabalho seja facilitado por tudo que ele conhece."

A reapresentação do elenco está prevista para o dia 5 de janeiro. O time fará pré-temporada em Atibaia, no interior de São Paulo e, em seguida, vai participar de um torneio amistoso em Manaus.