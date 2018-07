Rodrigo Caetano diz não ter sido procurado por Eurico Miranda

Responsável por montar o elenco que levou o Vasco de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, Rodrigo Caetano não deve continuar em São Januário depois do encerramento do seu contrato, em 30 de novembro. O dirigente disse nesta terça-feira que ainda não foi procurado pela nova diretoria, encabeçada por Eurico Miranda.

"Vamos ter as primeiras reuniões a partir de hoje. O que eu sei é o mesmo que vocês (imprensa). Não fui procurado por ninguém. Volto a frisar que também não deveriam, não era obrigação de ninguém. Meu compromisso vai ate o dia 30 de novembro. O combinado era até o final da Serie B", destacou.

Tão cobiçado quanto os melhores nomes do futebol brasileiro, Rodrigo Caetano já se acostumou a ser tratado como solução para diversos clubes. Recentemente, Flamengo e Palmeiras especularam sua contratação, mas ele diz que ainda não ouviu ofertas.

"Tive convites durante o ano, sondagens e sempre deixei claro a essas pessoas que tinha um contrato moral com o Vasco. Poderia ter saído em julho pelas dificuldades, não tem multa, mas não o fiz. Quando o Vasco definir sua posição, vou definir a minha", explicou.

O dirigente minimizou o fato de o Vasco não ter conquistado o título da Série B, lembrando que o acesso era a meta. "Apesar de não termos conseguido o título, conseguimos o acesso, que era um dos nossos objetivos. Todos sabem as dificuldades que tivemos durante o ano, temos que enaltecer o comprometimento e profissionalismo dos atletas, que durante muito tempo enfrentaram, além dos problemas financeiros, situações adversas por conta da competição."