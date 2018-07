Rodrigo Caetano diz que Flamengo mantém interesse em Dudu

O Flamengo continua interessado na aquisição do atacante Dudu, de 22 anos, que disputou o Campeonato Brasileiro pelo Grêmio e pertence ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Isso ficou claro durante entrevista do diretor executivo de futebol do clube rubro-negro, Rodrigo Caetano, nesta segunda-feira à SporTV.

As negociações estão em curso, embora o time ucraniano esteja pedindo quantia bem mais alta que a oferecida pelo Flamengo. Rodrigo Caetano não quis dar muitos detalhes da transação e preferiu minimizar o impasse, em uma estratégia de não fazer alarde e propagandear a intenção de trazer o atleta.

"Dudu se encaixaria bem na equipe se os preços fossem factíveis. Hoje, os jogadores que vêm de excelente temporada estão muito valorizados. Mas temos que ver a viabilidade financeira. Não há hipótese nenhuma de o Flamengo abrir mão do seu orçamento para cometer alguma loucura", declarou Rodrigo Caetano. "Nesse processo, quanto menos falarmos mais a chance de sucesso. Quando você levanta nomes, gera expectativa".