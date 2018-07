Rodrigo Caetano nega permissão para invasão e exalta trabalho no Flamengo A invasão de torcedores no treino do Flamengo da última segunda-feira gerou um mal-estar no clube. O zagueiro Wallace chegou a criticar a postura da diretoria, que pouco fez para impedir que os integrantes de uma organizada rubro-negra intimidassem o elenco. Nesta terça, foi a vez do diretor executivo Rodrigo Caetano vir a público para se explicar. Ele negou ter liberado a entrada dos torcedores e criticou a atitude.