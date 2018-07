Rodrigo Caio admite que São Paulo 'pode fazer mais' após derrota

Depois de sofrer a segunda derrota seguida, dessa vez para o Goiás - antes, tinha perdido para a Chapecoense na rodada anterior do Brasileirão -, o São Paulo tenta entender o momento de instabilidade. Para o volante/zagueiro Rodrigo Caio, um dos titulares do técnico Muricy Ramalho, está claro que o time "pode fazer mais".

"A gente sabe que pode fazer mais. Temos condição de chegar mais alto, então acabamos ficando tristes com os resultados. Vamos passar por isso, temos condições de superar tudo isso", avaliou Rodrigo Caio. "Acredito que temos que ter paciência, colocar a cabeça no lugar e acreditar no nosso elenco. Todo mundo está se dedicando, sabemos que temos que melhorar e estamos trabalhando nos treinamentos. Só assim vamos conseguir melhorar da situação que estamos", completou o jogador.

O primeiro passo para conseguir a recuperação é ganhar do Bragantino nesta quarta-feira, em Ribeirão Preto, pela Copa do Brasil. "Temos que viver cada jogo. Agora, estamos pensando no Bragantino, pois temos que vencer bem, fazer gols fora de casa. Aí, a partir de quinta-feira, voltamos a pensar no Brasileiro. A confiança que vencer na quarta vai nos dar ajudará a fazer uma bela partida no nosso campo no sábado, contra o Criciúma. E aí, a gente pode embalar uma sequência boa, com vitórias", explicou Rodrigo Caio.