Rodrigo Caio admite que São Paulo precisa de reforços

As três rodadas consecutivas sem vitórias do São Paulo no Campeonato Brasileiro e a queda para o décimo lugar na classificação fizeram nesta segunda-feira o zagueiro Rodrigo Caio admitir que o time vive má fase e precisa de reforços. Para o defensor, o elenco tem que trabalhar mais para reagir e também contar com contratações para que possa voltar a vencer.

Rodrigo Caio afirmou que em comparação à equipe que em maio garantiu classificação para as semifinais da Copa Libertadores, o rendimento caiu. "Não digo que estamos pior, mas nosso nível de atuação não é o mesmo. Brasileiro e Libertadores são competições diferentes. Perdemos pontos em casa nas últimas partidas que não podíamos ter perdido. Precisamos recuperar a confiança", afirmou.

O zagueiro foi poupado na derrota por 3 a 0 para o Santos, no Pacaembu, no último domingo, quando o técnico Edgardo Bauza escalou uma formação sem vários titulares. "Pelas lesões, acredito que precisamos de reforços. Temos muitos jogadores jovens. O campeonato é muito difícil e bastante longo. Estamos em duas competições, teremos de continuar poupando jogadores", analisou.

Após empatar com Flamengo e Sport e perder para o Santos, o São Paulo tem mais dois compromissos pelo Campeonato Brasileiro antes de voltar a jogar pela Copa Libertadores. Na quarta-feira, o time recebe o Fluminense, no Morumbi, e no domingo, enfrenta a Ponte Preta, em Campinas. Nesses dois confrontos o treinador deve poupar alguns jogadores, para priorizar a preparação para enfrentar o Atlético Nacional, no dia 6.

"Temos que reagir o quanto antes. Quarta temos um jogo em casa (contra o Fluminense) e não podemos pensar em outro resultado que não seja a vitória. Acredito que a torcida quer que o time melhore, não estamos no nosso melhor momento, mas temos a chance de reagir", comentou o zagueiro.