Rodrigo Caio avança em recuperação e começa trabalho de preparação física

O início da semana marcou o começo de uma nova etapa na recuperação de Rodrigo Caio, que operou uma lesão no pé esquerdo e não atua pelo São Paulo desde abril, quando se machucou.

No treino dos reservas nesta segunda, o jogador fez os primeiros trabalhos de preparação física no processo de recuperação. Acompanhado do preparador físico Pedro Campos, ele fez exercícios com alternâncias de velocidade, direção e intensidade.

Nos últimos dias, ele já vinha realizando o processo de transição do Reffis para o gramado. O clube não estipula uma data certa para que o técnico Diego Aguirre volte a contar com o zagueiro.

Rodrigo Caio se machucou no dia 22 de abril, no empate sem gols do São Paulo com o Ceará pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.