Rodrigo Caio celebra 1º gol pelo Flamengo: 'Representa muito'

O gol que selou a vitória do Flamengo na noite desta terça-feira sobre o Boavista, por 3 a 1, no Maracanã, foi comemorado por Gabriel e Rodrigo Caio. O árbitro Rodrigo Carvalhaes de Miranda, porém, validou o gol para o zagueiro.

Na saída do gramado, Rodrigo Caio comemorou o primeiro gol com a camisa rubro-negra em tom de desabafo, lembrando das críticas que sofreu durante todo 2018, quando ainda defendia o São Paulo.

"Representa muito. Só eu sei o que sofri em 2018, foi um ano muito difícil para mim. Vim para um grande clube, onde fui muito bem recebido. Fazer um gol com essa camisa é uma honra muito grande", afirmou Rodrigo Caio.

Após o jogo, Gabriel foi questionado se havia desviado para o gol após a cabeçada de Rodrigo Caio e respondeu em tom de brincadeira: "Na hora foi muito rápido o lance, senti a bola tocando no fio do cabelo branco. Mas o importante é que foi gol do Flamengo e o meu uma hora vai sair".

Líder isolado do Grupo C, com dez pontos, o Flamengo está garantido na semifinal da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca, e no próximo domingo só cumpre tabela contra a Cabofriense, novamente no Maracanã, pela última rodada.