Rodrigo Caio comemora bom rendimento do São Paulo contra a Ponte Preta

Rodrigo Caio celebrou o bom rendimento dos companheiros de São Paulo na vitória sobre a Ponte Preta, por 5 a 2, neste domingo, no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Foi a estreia de Rogério Ceni como técnico no estádio, que ainda contou com as apresentações dos reforços Lucas Pratto e Jucilei.

Na visão do zagueiro, a derrota para o Audax (4 a 2) na estreia não refletiu o potencial que o time vem desenvolvendo nos treinamentos sob o comando de Rogério Ceni.

"Foi um dia muito bom. Conseguimos colocar em prática tudo que treinamos. Na primeira partida não deu certo. Tomamos um gol muito cedo e perdemos o controle do jogo. Hoje tomamos um gol também, mas tivemos a tranquilidade de virar o placar. Valeu pela dedicação de todos os companheiros", afirmou o defensor.

O bom resultado fez o São Paulo somar os seus três primeiros pontos neste Paulistão, no qual agora terá pela frente o Santos no clássico desta quarta-feira, às 21h45, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da competição.