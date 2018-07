Rodrigo Caio comemora convocação e garante não ter recebido proposta

Campeão olímpico e convocado por Tite para defender a seleção brasileira contra Equador e Colômbia, dias 1º e 6 de setembro, pelas Eliminatórias, o zagueiro Rodrigo Caio se reapresentou ao São Paulo, na tarde desta segunda-feira, treinou normalmente e, após a atividade, conversou com a imprensa. E exaltou a conquista do último sábado.

"Foram dias inesquecíveis, o momento mais feliz da minha vida, a realização de um sonho. É um orgulho muito grande. Acredito que hoje caiu mais a ficha do que aconteceu. Ficará marcado na minha memória pelo resto da minha vida. A convocação para a (seleção) principal é fruto do meu trabalho. Espero continuar trabalhando forte para me manter, porque é muito difícil chegar e mais difícil ainda se manter lá", comemora o jogador. "Foram dois anos de preparação, agora com a integração do Neymar, do Renato Augusto e do Weverton."

Muito cotado para deixar o clube, o camisa 3 negou que tenha recebido qualquer proposta de times europeus - o Sevilla, da Espanha, tem interesse no jogador e já teria acenado com proposta de 9,5 milhões de euros (R$ 34,9 milhões) por 80% dos direitos econômicos.

"Tenho contrato até 2018. Sempre deixei claro que tenho o sonho de jogar na Europa, mas não tem nada ainda. Será uma decisão conjunta com a diretoria do São Paulo. Minha cabeça está toda aqui, tenho contrato e espero cumprir", afirma Rodrigo Caio.

A diretoria do São Paulo, nos bastidores, acredita que, com a conquista da medalha de ouro e a convocação para os dois jogos das Eliminatórias, Rodrigo Caio tenha se valorizado ainda mais e, com isso, consiga um valor mais alto por uma eventual venda. O clube pretende negociar o jogador por, pelo menos, 10 milhões de euros.

"Houve algumas sondagens, sim. Mas eu fiquei sabendo pela imprensa, porque só foquei na Olimpíada. O que for acontecer tem que ser bom para as duas partes. Vamos tomar essa decisão em conjunto. Vamos conversar quando chegar algo oficial", despista Rodrigo Caio.

Rodrigo Caio deverá ser uma das novidades do São Paulo para enfrentar o Juventude, nesta quarta-feira, às 21h45, no Morumbi, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Outro reforço para o técnico Ricardo Gomes é o volante Thiago Mendes, que não enfrentou o Internacional no empate por 1 a 1, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro, por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo.