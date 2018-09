Rodrigo Caio comemora volta ao São Paulo depois de cinco meses

O empate em 1 a 1 no Morumbi com o América-MG, neste sábado, pode ter decepcionado o São Paulo no Campeonato Brasileiro, mas ainda assim trouxe uma boa notícia. A partida marcou o retorno do zagueiro Rodrigo Caio aos gramados após cinco meses. A presença dele foi motivo de comemoração e fez o treinador Diego Aguirre ter pelo menos um motivo para comemorar.

O defensor passou por uma cirurgia no pé esquerdo no primeiro semestre, procedimento que o atrapalhou a participar da Copa do Mundo, na Rússia, e o afastou de vários compromissos do São Paulo. O longo intervalo chegou ao fim em uma partida em que Rodrigo Caio atuou fora de posição. Foi preciso improvisá-lo como lateral-direito no jogo com o América-MG.

"Joguei com o (Emerson) Leão em 2012 como lateral, quero ajudar da melhor forma. Fiquei muito tempo parado, poder voltar, ajudar minha equipe, não tem preço. O que o meu time e o treinador precisar, vou fazer", disse o jogador. O São Paulo saiu na frente do América-MG com um gol de Diego Souza, porém levou o empate no segundo tempo, com Matheusinho.

Aguirre lamentou a atuação do time, porém destacou a presença de Rodrigo Caio. A partir de agora ele fica à disposição para as próximas partidas para recuperar ritmo de jogo. "A volta dele é importante para o São Paulo, é um jogador com nível de seleção brasileira. O Rodrigo Caio, mesmo depois de meses sem atuar, fez um bom jogo e eu achei que ele era a melhor opção", afirmou.

Rodrigo Caio virou lateral porque Bruno Peres está se recuperando de lesão. O zagueiro Bruno Alves não atuou por estar suspenso, então o técnico uruguaio montou a formação com Anderson Martins e Arboleda na dupla de defesa. "Infelizmente não foi o resultado que gostaríamos na minha volta. Tivemos o controle do jogo inteiro, mas vacilamos no final", disse o defensor.