Rodrigo Caio conquista o técnico Paulo Autuori no São Paulo

SÃO PAULO - Enquanto busca respostas para fazer o São Paulo voltar a ganhar, Paulo Autuori parece ter a convicção de que Rodrigo Caio é uma das peças que farão o time sair da crise. Mesmo com Paulo Miranda recuperado de lesão e a possibilidade de contar com Antonio Carlos, contratado do Botafogo esta semana, o treinador manterá o volante improvisado na defesa contra o Fluminense, neste domingo.

“O Rodrigo tem ido muito bem e vou priorizar quem estiver em boa fase. O Antonio Carlos está há algum tempo sem jogar e o Paulo acabou de voltar de uma lesão muscular”, explicou o treinador.

Volante de origem, Rodrigo Caio tem conquistado o treinador pela dedicação nos treinos e jogos. Além da consistência, ele ganhou pontos quando se colocou à disposição para jogar na zaga quando o treinador ficar sem opções no setor. A atitude virou uma espécie de símbolo da dedicação que Autuori espera dos demais jogadores.

“O espírito dele é ótimo. Todos devem mostrar essa disposição. Isso é questão de caráter, que ele tem, e reflete uma mentalidade positiva e vitoriosa. São coisas assim que ajudam a formar uma equipe vitoriosa. O mérito é todo dele e ele está de parabéns”, disse Autuori.