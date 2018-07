Rodrigo Caio dá novo passo na recuperação de cirurgia no joelho

O jovem Rodrigo Caio deu mais um passo no seu processo de recuperação de uma grave lesão no joelho esquerdo. Nesta quarta-feira, o jogador do São Paulo correu pela primeira vez no gramado do CT da Barra Funda, sob a supervisão do fisioterapeuta Ricardo Sasaki, em uma atividade com duração de 20 minutos.

"Foi como eu esperava. Me senti bem solto e, assim, pude correr tranquilo, sem medo e restrição. Foi o primeiro passo para retornar ao campo, porque já estou com muita saudade de estar onde eu mais amo: dentro de campo", afirmou Rodrigo Caio ao site oficial do São Paulo.

Após derrotar o Sport por 1 a 0 em 7 de dezembro, pela rodada final do Campeonato Brasileiro, o elenco do São Paulo saiu de férias, mas Rodrigo Caio continua realizando trabalhos de fisioterapia no CT da Barra Funda até o final desta semana, assim como Lucão, que sofreu uma fratura no pé.

Em 2 de agosto, durante empate do São Paulo com o Criciúma, o jogador sofreu uma entorse no joelho esquerdo. Depois, submetido a uma ressonância magnética, foi detectada uma ruptura no ligamento cruzado anterior. Assim, Rodrigo Caio precisou ser operado e está afastado dos gramados desde então.